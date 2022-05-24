Молдавия, 24 мая, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Обыск в доме экс-президента Молдавии Игоря Додона является «политическим шоу» от властей, которые не могут показать других результатов работы. С таким заявлением 24 мая выступил на брифинге исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

Он отметил, что проведение обыска у Додона совпало с днём рождения действующего президента республики Майи Санду.

«Это что, политический подарок Санду, у которой сегодня день рождения? Всё настолько банально?» — сказал Батрынча.

Лидер партии назвал обвинения, которые предъявили Додону «абсурдными». Он также обвинил власти в борьбе с оппозицией с помощью правоохранительных органов.

«Мы будем защищать наших коллег. Каждого. Как всегда это делали. Мы не позволим уничтожить оппозицию», — заявил Батрынча.

Напомним, обыски у Додона прошли утром 24 мая. Бывшего главу республики обвинили по статьям «Измена родине», «Пассивная коррупция», «Принятие финансирования политической партии преступной организацией» и «Незаконное обогащение».