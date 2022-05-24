Париж, , 10:27 — REGNUM Французский футболист Килиан Мбаппе решил продлить контракт с «Пари Сен-Жермен» до 2025 года, признав, что консультировался по этому поводу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Le Figaro.

Калиан Мбаппе © Кирилл Венедиктов. soccer.ru

Футболист высоко оценил «хороший совет» президента, который хотел, чтобы нападавший «остался» во Франции.

«Мы разговаривали много раз. Это был хороший совет. Он хотел, чтобы я остался. Это один из тех людей, с которыми я говорил о футболе! Здесь мы видим, что футбол изменился и занимает важное место в обществе», — заявил французский футболист.

Напомним, французский футболист Килиан Мбаппе собирался перейти в мадридский «Реал».