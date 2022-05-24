Париж, 24 мая, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Французский футболист Килиан Мбаппе решил продлить контракт с «Пари Сен-Жермен» до 2025 года, признав, что консультировался по этому поводу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Le Figaro.

Кирилл Венедиктов. soccer.ru Калиан Мбаппе

Футболист высоко оценил «хороший совет» президента, который хотел, чтобы нападавший «остался» во Франции.

«Мы разговаривали много раз. Это был хороший совет. Он хотел, чтобы я остался. Это один из тех людей, с которыми я говорил о футболе! Здесь мы видим, что футбол изменился и занимает важное место в обществе», — заявил французский футболист.

Напомним, французский футболист Килиан Мбаппе собирался перейти в мадридский «Реал».