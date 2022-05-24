* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, 24 мая, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили серию нападений на севере Ирака. Об этом сообщает Kurdistan 24.

Freedom House

По данным журналистов, утром 24 мая террористы использовали начавшуюся в регионе пыльную бурю для того, чтобы скрыть переброску своих отрядов в разные районы страны.

Кроме того, используя непогоду боевики напали на деревни Болдаг и Докшман южнее города Киркук. В результате нападения погибли двое мирных жителей и трое военнослужащих иракской армии.

Пытавшийся прорваться к месту инцидента бронеавтомобиль армии Ирака был атакован из засады. В результате атаки погиб боец местного ополчения.

Позднее в этом же районе боевики совершили нападение на деревню Аль-Аси. Жертвами нападения стали шестеро мирных жителей.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.