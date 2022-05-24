Шанлыурфа, Турция, , 10:27 — REGNUM Турецкие политики раз за разом повторяют один и тот же призыв: сирийские беженцы должны вернуться домой. Но для них в Сирии по-прежнему небезопасно, сообщает 24 мая France Presse.

Сирийские беженцы Freedom House

Гражданская война в Сирии, по некоторым оценкам, унесла жизни почти полумиллиона человек и привела к тому, что миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома.

Турция яростно выступает против президента Сирии Башара Асада, поддерживая требующих его отставки повстанцев и открывая свои двери для беженцев.

Однако новая волна экономических потрясений, которая привела к резкому росту инфляции и падению стоимости турецкой лиры, создала огромную нагрузку для 3,7 миллионов сирийцев в Турции.

Беженцы опасаются, что их используют в качестве козла отпущения, обвинив в проблемах Турции в ходе избирательной кампании 2023 года, в то время как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сталкивается с растущим общественным недовольством из-за их присутствия.

Главная оппозиционная партия — Республиканская народная партия — пообещала отправить их обратно в Сирию, а лидер крайне правой Партии победы признался в том, что профинансировал вирусный видеоролик в социальных сетях, имеющий целью напугать турок «тихим вторжением» мигрантов.

Ранее в мае 2022 года Эрдоган заявил, что Анкара стремится побудить миллион сирийских беженцев вернуться в «безопасные зоны» на границе Турции и Сирии и обещает построить для них жилье и местную инфраструктуру.

Несмотря на давление со стороны оппозиционных партий, Эрдоган сказал, что Турция не заставит беженцев вернуться в Сирию и «не бросит их на съедение убийцам».

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