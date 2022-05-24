* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:26 — REGNUM На фотографиях, размещённых в социальных сетях, видно, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожают статуи на факультете изящных искусств Кабульского университета. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Разбитая статуя 8am. af

В апреле талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сначала облили «Статую матери» чёрной краской, а затем разбили её.

Напомним, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) упразднил все кафедры факультета, кроме кафедры каллиграфии. После возобновления работы Кабульского университета талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрыли музыкальное отделение и отделение скульптуры факультета изящных искусств.

Кафедра скульптуры факультета изящных искусств Кабульского университета была создана в 1975 году. В то время она называлась кафедрой «Изысканных творений». Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидировали кафедру в первый период своего правления (1996–2001 гг.).

С тех пор как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан в августе 2021 года, они внесли радикальные изменения в систему высшего образования страны. Исламисты разделили учебное время для студентов и студенток и запретили студентам и профессорско-преподавательскому составу пользоваться смартфонами и давать интервью СМИ.

Также были проведены массовые увольнения преподавателей университетов. Ряд университетских преподавателей говорят, что, увольняя педагогов, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначают на их место своих людей, без учёта их образования и научной степени.