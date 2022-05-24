Канберра, , 10:27 — REGNUM 24 мая в Токио новоизбранный премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз провел переговоры с президентом США Джозефом Байденом. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Два лидера провели встречу после саммита в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности.

В ходе публичной части Байден отметил, что поездка Альбаниза в Токио сразу же после его победы на выборах продемонстрировала тот факт, что Австралия полностью поддерживает данное партнерство.

«Я с нетерпением жду возможности узнать вас поближе», — сказал Байден, обращаясь к сидящему рядом улыбающемуся Альбанизу.

На момент публикации данной новости встреча двух лидеров продолжается.

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