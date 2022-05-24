Сеул, 24 мая, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Северная Корея, похоже, завершила подготовку к новому ядерному испытанию и запуску баллистической ракеты. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи по связям с общественностью.

Wiihot.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

По его словам, Сеул и Вашингтон внимательно следят за ситуацией.

«Наши военные находятся в состоянии повышенной готовности», — сообщил представитель комитета в ходе брифинга.

Ранее заместитель директора Центра стратегических и международных исследований США Виктор Чха высказал предположение, что КНДР может приурочить испытания ядерного или ракетного оружия к Дню поминовения, который отмечается в США в последний понедельник мая.