Мадрид, 24 мая, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Испания вместе с Южной Европой могут дать ответ на дефицит поставок газа из России. Об этом в интервью CNBC заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

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«Испания и, я бы сказал, Южная Европа, получат шанс дать ответ на эту энергетическую зависимость от ископаемых энергоносителей России», — сказал Санчес.

По его словам, на Испанию приходится 37% всех мощностей по регазификации в Евросоюзе. Он также отметил, что в Испании и Португалии находится около половины всех хранилищ сжиженного природного газа в Евросоюзе.

Санчес отметил, что ситуация вокруг Украины также дала Испании «очень важный урок, который заключается в том, что возобновляемые источники энергии, водород, энергоэффективность — это не только отличный союзник для стран и экономик в борьбе с изменением климата, но и в этом очень сложном и очень неопределенном геополитическом сценарии, который также даст нам возможности для повышения нашей устойчивости и автономности».