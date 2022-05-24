Элиста, 24 мая, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В Калмыкии сегодня, 24 мая, отметят День славянской письменности и культуры. К этому празднику концертную программу подготовили творческие коллективы степной республики, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве культуры.

Древнейшие предполагаемые изображения Кирилла и Мефодия

Концерт творческих коллективов состоится в парке Победы в Элисте. На сцене выступят представители Элистинской епархии и Центрального хурула. Творчеством со зрителями поделятся артисты республиканского русского театра драмы и комедии, государственного хора Республики Калмыкия имени Цебекова.

Ежегодно 24 мая в России и других славянских государствах отмечается праздник День славянской письменности и культуры. В этот день в Православной церкви отмечают день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.