Туайкросс, Великобритания, 24 мая, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Состоялся анонс нового сюжетного приключения под названием Lost Sands («Затерянные пески») для многопользовательской игры Sea of Thieves. Об этом 24 мая пишет издание Eurogamer.

Кадр из трейлера игры Sea of Thieves

По сюжету приключения, игрокам нужно будет присоединиться к одной из двух фракций и решить судьбу острова Золотые пески. Ожидается, что ивент продлится с 26 мая по 9 июня 2022 года.

Напомним, что в Sea of Thieves игрокам нужно создать своего персонажа-пирата и объединиться в команду с другими игроками, чтобы охотиться за сокровищами. Релиз проекта состоялся в 2018 году.