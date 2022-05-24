Санкт-Петербург, 24 мая, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Международный музыкальный фестиваль Мариинского театра «Звезды белых ночей» пройдёт в Санкт-Петербурге уже в 30-й раз. О программе мероприятий под художественным руководством маэстро Валерия Гергиева, которые начнутся уже во вторник, 24 мая, сообщают в пресс-службе Мариинского театра.

Дарья Драй ИА REGNUM Мариинский театр

Музыкальный фестиваль продлится в Северной столице до 17 июля. Откроют его исполнение балета «Лебединого озера» Чайковского (24 мая, 19:00 в Мариинском театре) и оперы-эпопеи Сергея Прокофьева «Война и мир» в постановке Андрея Кончаловского (25 мая, 19:00 в Мариинском-2).

Жители и гости города в рамках основной программы фестиваля смогут услышать произведения Рихарда Вагнера. Среди них тетралогия «Кольцо нибелунга», а также оперы «Тристан и Изольда», «Нюрнбергские мейстерзингеры», «Лоэнгрин», «Тангейзер» и «Парсифаль».

Стоит отметить, что в программе будет много как оперных, так и балетных постановок. Обещают дать премьеры. К примеру, постановку балета Бориса Тищенко «Двенадцать». Её можно будет увидеть 14 июля на Новой сцене Мариинского театра.

Помимо этого петербуржцы и гости Северной столицы смогут посетить творческие вечера артистов и педагогов, а также концерты.

ХХХ Международный музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей» проходит при поддержке Министерства культуры России. Художественный руководитель фестиваля — народный артист России Валерий Гергиев.

Отметим, что в этом году в Петербурге запланировано множество мероприятий. Часть из них приурочена к 350-летию со дня рождения императора Петра I и ко Дню города.