Симферополь, , 10:21 — REGNUM Великую культуру, которая берёт истоки от Кирилла и Мефодия, отменить невозможно. Об этом написал в соцсетях 24 мая, в День славянской письменности и культуры, глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Сергей Аксёнов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава Крыма напомнил, что сегодня в России чтят память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия — просветителей славянских народов.

«Они не просто создали азбуку. Они заложили основы самосознания, идентичности трех братских славянских народов — русского, белорусского, украинского. Сегодня западная империя лжи в очередной раз бросает вызов славянскому миру, пытается разрушить наши моральные и нравственные устои, прервать связь поколений», — написал Аксёнов.

На этот натиск, подчёркивает Аксёнов, те, кто относит себя к Русскому миру, отвечают сплочённостью и единством.

«Невозможно отменить великую культуру, которая берет истоки от Кирилла и Мефодия, невозможно отменить нашу великую цивилизацию. Она была, есть и будет. А те, кто пытается это сделать, неизбежно разрушат и отменят себя, свой разложившийся и утративший смысл существования мир», — подчеркнул глава Крыма.

День славянской письменности и культуры отмечается 24 мая — в память о создателях славянской письменности святых Кирилла и Мефодия.