Хельсинки, 24 мая, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Заявку на получение лицензии для строительства в Пюхяйоки на северо-западе Финляндии атомной электростанции (АЭС) «Ханхикиви-1» отозвала финская компания Fennovoima. Об этом 24 мая сообщается на сайте компании.

Финляндия

«Fennovoima отозвала заявку на получение лицензии на строительство «Ханхикиви-1». Теперь основное внимание уделяется сохранению территории Пюхяйоки», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая в российской государственной корпорации «Росатом» заявили, что искренне разочарованы решением компании Fennovoima расторгнуть контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии.