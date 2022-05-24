Благовещенск, 24 мая, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Небольшой посёлок Талакан в Бурейском муниципальном округе Приамурья потрясло трагическое ДТП, в котором погиб 5-летний мальчик. Страшная трагедия вскрыла и давно назревшие проблемы в медицине отдалённых населённых пунктов. Депутат думы Бурейского муниципального округа Александр Быковский (ЛДПР) считает, что есть реальные механизмы, которые в действии помогут спасать жизни людей.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Скорая помощь

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По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело, расследование которого держит на контроле прокуратура.

Известно, что водитель отвлекся на детей, которые стояли на обочине, и не заметил, как мальчик выбежал на дорогу. Управлявший автомобилем мужчина вызвал на место полицию и скорую помощь, станция которой находится в 10 км. В отведённый норматив бригада уложилась и прибыла на место ДТП в течение 20 минут. Но в Талакане нет собственной реанимации.

«Приехавшая скорая помощь была не оборудована. Реанимации в Талакане нет, постоянно работающей больницы нет», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Быковский.

Медики приняли решение везти пострадавшего мальчика в районный центр в Новобурейский — 75 км от Талакана.

«Когда машина скорой помощи проехала более 45 км, ребёнка передали подоспевшей бригаде реаниматологов. Но до Новобурейского мальчика живым уже не довезли. Почему погиб ребёнок? В населённом пункте нет своей постоянно работающей больницы с отделением реанимации, с реаниматологом и реанимационной машиной. Возможно мальчик был бы жив», — считает депутат.

Раньше, когда строилась Бурейская ГЭС, в Талакане проживали 20 тыс. человек и была своя больница. В настоящее время в посёлке осталось всего 4 тыс. человек и больницу сократили.

«С точки зрения закона всё верно. Население сократилось — больницу сократили. Но это чудовищно оценивать наши жизни, жизни наших детей по количеству полисов ОМС и поступающим от них деньгам. Это верх цинизма. Это необходимо менять на федеральном уровне», — пояснил Александр Быковский.

Депутат считает, что в отдалённых населённых пунктах должны быть свои реаниматологи со специально оборудованными реанимобилями.

В ближайшее время депутат подготовит и направит по этому поводу обращения в Госдумы и Совет федерации. Весь состав совета народных депутатов Бурейского муниципального округа уже поддержал такую инициативу.

Народный избранник также настаивает на возврате хорошо зарекомендовавшей системы, обязывающей молодых медиков несколько лет отработать в отдалённых населённых пунктах.

«Выпускники вузов не едут работать в районы. Они все хотят жить и работать в крупных городах, региональных столицах. И ситуацию не спасают программы «Земский фельдшер» и «Земский доктор». Мы видим это по факту, в Талакане не хватает фельдшеров — на станции скорой помощи их всего три человека. Не получается у нас сегодня словами убедить студентов, что они нужны в районах, что там нужна их помощь для лечения населения и спасения жизней. Поэтому нужно на федеральном уровне обязать их отработать после вуза в глубинке несколько лет. А пока этого нет, я хотел бы призвать наших врачей последовать примеру Антона Павловича Чехова и стать земскими медработниками», — сказал Александр Быковский.

В завершении депутат призвал родителей следить внимательно за своими детьми.

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