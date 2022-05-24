Донецк, 24 мая, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Донецкий город Ясиноватая попал под обстрел украинских боевиков. Об этом 24 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

.artstepvision.ca РЗСО Град

По информации представительства, огонь вёлся из РСЗО «Град». В 10:00 с позиций в Авдеевке украинские войска выпустили по жилым кварталам Ясиноватой десять ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска открыли огонь по трём населённым пунктам Донецкой Народной Республики.