Грозный, 24 мая 2022, 10:18 — REGNUM В Чечне возбудили уголовное дело против владелицы медвежонка, оказывавшей услуги по фотографированию с животным в парке города Грозного. Её обвиняют в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, сообщили 24 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.
Напомним, ранее сообщалось, что 13 мая одна из гуляющих в парке девушек решила запечатлеть себя с медвежонком, заплатив за это 200 рублей его хозяйке. Однако животное укусило её за подбородок. Девушка получила травмы.
Теперь 55-летней владелице дикого животного, придется отвечать за «поведение» питомца, ведь она выгуливала его в парке без намордника и поводка, кроме того, не привив от бешенства. В рамках расследования уголовного дела животное временно отправили в зоопарк.
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