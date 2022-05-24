Грозный, , 10:18 — REGNUM В Чечне возбудили уголовное дело против владелицы медвежонка, оказывавшей услуги по фотографированию с животным в парке города Грозного. Её обвиняют в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, сообщили 24 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Напомним, ранее сообщалось, что 13 мая одна из гуляющих в парке девушек решила запечатлеть себя с медвежонком, заплатив за это 200 рублей его хозяйке. Однако животное укусило её за подбородок. Девушка получила травмы.

«Когда девушка взяла медвежонка на руки, он внезапно укусил ее. Потерпевшей была незамедлительно оказана медицинская помощь. По заключению эксперта вред здоровью потерпевшей не причинен, у последней имеются телесные повреждения в виде укушенной раны мягких тканей в области подбородка», — сообщили подробности в СК по региону.

Теперь 55-летней владелице дикого животного, придется отвечать за «поведение» питомца, ведь она выгуливала его в парке без намордника и поводка, кроме того, не привив от бешенства. В рамках расследования уголовного дела животное временно отправили в зоопарк.

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