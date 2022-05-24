Москва, , 10:15 — REGNUM На старте работы Московской биржи 24 мая доллар продолжил падение, следует из данных валютных торгов.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

Впервые с марта 2018 года курс американской валюты опустился ниже 57 рублей. Накануне торги завершились на отметке 57,87 рубля за доллар. Официальный курс ЦБ РФ на 24 мая составляет 58,21 рубля.

Отметим, что курс доллара и евро снижается почти ежедневно. Эксперты объясняют ситуацию структурными изменениями — ростом выручки от экспорта и снижением импорта за эти валюты.