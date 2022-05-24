Вашингтон, , 10:15 — REGNUM Исследования американского аналитического центра показывают, что Конгресс США выделил военно-промышленному комплексу страны более 2 триллионов долларов за два десятилетия оккупации Афганистана.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», американский аналитический центр «Институт реформ политики безопасности» заявил в отчёте, что Конгресс США с момента вторжения в Афганистан в 2001 году и до вывода в 2021 году выделил 2,02 триллиона долларов пяти оружейным компаниям: «Локхид Мартин», «Боинг», «Рейтеон», «Дженерал Дайнэмикс» и «Нортроп Грумман».

Согласно отчёту, за два десятилетия военного присутствия коалиции под руководством США в Афганистане эти пять компаний потратили 1 миллиард долларов на лоббирование членов Конгресса и выиграли контракты Пентагона на сумму более 2 триллионов долларов.

Это составляет 1813 долларов в контрактах Пентагона на каждый доллар, потраченный на лоббирование; то есть 181 214% возврата инвестиций.

Крупнейшие получатели выгоды от двух десятилетий оккупации Афганистана

1. «Локхид Мартин», крупнейший в мире оборонный подрядчик, известен своими вертолётами Black Hawk, широко использовавшимися в войне в Афганистане. Если бы в 2001 году в компанию было инвестировано 10 000 долларов, сейчас она стоила бы 133 559 долларов.

2. «Боинг» зарабатывает большую часть своих денег на коммерческих авиалайнерах, но его оборонные контракты включают бомбардировщики B-1, B-52, военно-транспортные самолёты C-17, конвертопланы V-22 Osprey и истребители F-15 и F-18. Если бы кто-то вложил 10 000 долларов в акции Boeing в 2001 году, сегодня они стоили бы 107 588 долларов.

3. «Рейтеон» — третий по величине оборонный подрядчик и один из крупнейших производителей управляемых ракет в мире. Компания зарабатывает деньги не только за счёт продажи оружия, но и за счёт контрактов на обучение. Стоимость 10 000 долларов в компании после войны в Афганистане выросла до 43 166 долларов.

4. «Дженерал Дайнэмикс». Война в Афганистане была особенно прибыльной для компании, потому что широко использовались бронемашины LAV-25. Кроме того, «Дженерал Дайнэмикс» также предоставляла продукты и услуги в области связи, технологий, информации и кибербезопасности в Афганистане.

5. «Нортроп Грумман». Компания поставляла радиолокационные системы для обнаружения воздушных и наземных целей, сенсорные системы для различных транспортных средств и дронов, а также беспилотники. Во время войны в Афганистане компания получила прибыль в размере 1196%.

Эти военно-промышленные компании играют важную роль во внешней политике США и процессе принятия решений и способны формировать внешнюю политику страны. Многие высокопоставленные военные чиновники США являются заинтересованными сторонами.