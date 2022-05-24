Харьков, Украина, 24 мая, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Саперы Росгвардии обезвредили в Харьковской области более 600 противопехотных мин «Лепесток», сообщили 24 мая в пресс-службе ведомства.

Mil.ru Саперы за работой

«Росгвардейцы обнаружили и уничтожили порядка 640 противопехотных фугасных мин ПФМ-1С «Лепесток» в Харьковской области», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая Министерство обороны России показало видео работ саперных подразделений по инженерной разведке и разминированию территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Читайте также: Саперы ВС РФ уничтожили более 100 взрывоопасных предметов на «Азовстали»