Москва, 24 мая, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Закрытие ряда своих магазинов в России начала сеть re: Store (входит в Inventive Retail Group, IRG), являющаяся оператором розничных продаж американской компании Apple. Об этом 24 мая сообщает «Коммерсант».

Apple

Так, закрыты 15 торговых точек, еще 87 продолжают работать. Часть магазинов закрылась в Москве, Петербурге, Казани, Челябинске и Краснодаре.

Также указывается, что источник на российском рынке недвижимости сообщил изданию, что IRG приняла решение о приостановке работы торговых точек сроком на три месяца для перестройки логистики и «окончательно закрывает только точки, где не удается договориться об арендных каникулах или скидках».

Кроме того, отмечается, что сервисный центр iPort также закрыл четыре своих магазина в Санкт-Петербурге «по техническим причинам», а всего у него 28 магазинов в разных российских регионах.

При этом уточняется, что источник на рынке электроники рассказал, что причиной такого закрытия стал дефицит товара и снижение спроса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики и планирования Саудовской Аравии Фейсал аль-Ибрагим заявил, что его страна не будет делать выбор между Россией и Украиной и намерена продолжать поддерживать торговые связи с этими странами.