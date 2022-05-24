Элиста, , 10:12 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили четыре человека, выписаны с выздоровлением 18 ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном минздраве 24 мая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Лечение в двух инфекционных стационарах получают 19 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Трое находятся в тяжёлом состоянии.

С начала пандемии в Калмыкии выявили 51 525 носителей коронавируса, вылечились 50 506 ковид-пациентов. Зарегистрировано 843 летальных исхода от COVID-19.