Оренбург, 24 мая, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Оренбурге у местного жителя на автомойке из машины пропал пистолет. По подозрению в совершении преступления задержан работник автомойки. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Пистолет

По данным полиции, 35-летнйи оренбуржец, находясь на автомойке, оставил свой автомобиль «Тойота Камри» для проведения комплекса процедур. По возвращении мужчина обнаружил пропажу травматического пистолета и обратился к правоохранителям.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в хищении задержан 39-летний ранее судимый житель Оренбурга. Он является работником автомойки.

Подозреваемый признался, что во время мойки машины обнаружил в бардачке травматический пистолет. Автомойщик похитил оружие и скрылся. По факту кражи пистолета возбудили уголовное дело по части 1 статьи 226 УК РФ («Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»).