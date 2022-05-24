Хартум, , 10:16 — REGNUM Тысячи человек принимают участие в антиправительственных акциях, которые проходят по всей территории Судана. Об этом сообщает Al-Hadath.

Протесты в Судане M.Saleh

По данным журналистов, протесты начались 23 мая и возобновились с утра во вторник, 24 мая. Массовые демонстрации проходят в столице страны — Хартуме и его городе-спутнике Омдурмане. Демонстранты выступают против военного правительства Судана и требуют проведения в стране демократических реформ.

Отмечается, что демонстрации переросли в масштабные столкновения между протестующими и полицией. Митингующие забрасывают полицейских камнями. Силы безопасности, в свою очередь, применяют для разгона толпы резиновые пули и слезоточивый газ.