Хартум, 24 мая, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Тысячи человек принимают участие в антиправительственных акциях, которые проходят по всей территории Судана. Об этом сообщает Al-Hadath.

M.Saleh Протесты в Судане

По данным журналистов, протесты начались 23 мая и возобновились с утра во вторник, 24 мая. Массовые демонстрации проходят в столице страны — Хартуме и его городе-спутнике Омдурмане. Демонстранты выступают против военного правительства Судана и требуют проведения в стране демократических реформ.

Отмечается, что демонстрации переросли в масштабные столкновения между протестующими и полицией. Митингующие забрасывают полицейских камнями. Силы безопасности, в свою очередь, применяют для разгона толпы резиновые пули и слезоточивый газ.