В Судане возобновились антиправительственные митинги
Хартум, 24 мая, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Тысячи человек принимают участие в антиправительственных акциях, которые проходят по всей территории Судана. Об этом сообщает Al-Hadath.
M.Saleh
Протесты в Судане
По данным журналистов, протесты начались 23 мая и возобновились с утра во вторник, 24 мая. Массовые демонстрации проходят в столице страны — Хартуме и его городе-спутнике Омдурмане. Демонстранты выступают против военного правительства Судана и требуют проведения в стране демократических реформ.
Отмечается, что демонстрации переросли в масштабные столкновения между протестующими и полицией. Митингующие забрасывают полицейских камнями. Силы безопасности, в свою очередь, применяют для разгона толпы резиновые пули и слезоточивый газ.