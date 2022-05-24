Лондон, 24 мая, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Новую ветку железнодорожного транспорта Crossrail, названную в честь королевы Елизаветы II, запустили 24 мая в Лондоне. Об этом сообщает The Guardian.

Yottanesia Лондонское метро

Линия Crossrail интегрирована в систему наземного и подземного рельсового сообщения. На первом этапе поезда по ней будут ходить с 06:30 до 23:00 с понедельника по субботу.

Линия запущена к масштабным национальным празднованиям, посвящённым 70-летнему пребыванию Елизаветы II на троне. Всего линия будет состоять из 41 станции, но пока будут работать только девять.

К маю 2023 года Crossrail соединит город Рединг в графстве Беркшир с Шенфилдом — пригородом Брентвуда в графстве Эссекс. Таким образом, линия свяжет западные и восточные окраины Лондона.

Поезда на линии скоростные и комфортные, они подходят для «королевы и лондонцев», заявил мэр Лондона Садик Хан.

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