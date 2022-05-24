Барселона, Испания, , 10:10 — REGNUM Компания Ubisoft ищет старшего аниматора игрового процесса для работы над Beyond Good & Evil 2. Об этом 24 мая сообщает портал VGC.

Beyond Good and Evil 2 Кадр из трейлера игры

В описании должности указано, что Beyond Good & Evil 2 — «один из самых амбициозных проектов Ubisoft на сегодняшний день». При этом компания не публиковала никаких материалов о разработке игры с 2018 года.

Напомним, что в конце 2021 года известный игровой инсайдер Том Хендерсон рассказал, что работа над Beyond Good & Evil 2 находится в «глубоком кризисе». По его словам, проекту не хватает чёткого видения и творческого руководства.

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