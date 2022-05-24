Ереван, , 10:10 — REGNUM Группу участников акции протеста в Ереване правоохранители пропустили в здание МИД Армении. Трансляцию 24 мая ведёт вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Митинг оппозиции в Ереване Photolure

Протестующие заблокировали входы в министерство, не пропускают туда сотрудников ведомства и не выпускают тех, кто там находится. Активисты обвиняют МИД в проведении внешней политики, противоречащей интересам жителей Армении и Нагорного Карабаха.

В ходе переговоров с сотрудниками полиции, охраняющими здание МИД, внутрь пропустили депутатов парламента от оппозиционных фракций «Армения» и «Честь имею» Арама Вардеваняна, Айка Мамиджаняна, а также нескольких активистов.

Как заявил Сагателян, депутаты должны донести до сотрудников внешнеполитического ведомства месседж, что нельзя «сдавать» интересы Армении и Нагорного Карабаха, а власти «не имеют мандата» от народа на переговоры с Турцией и Азербайджаном.

Стоит отметить, что с 1 мая протестующие в Ереване почти каждый день блокировали движение на улицах. 24 мая они пришли к МИД, отреагировав на переговоры Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева о нормализации отношений двух стран, которые прошли накануне. В последующих поле переговоров заявлениях не говорилось о Нагорном Карабахе, что, по мнению протестующих, свидетельствует о том, что жителей республики посчитали нацменьшинством Азербайджана.

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