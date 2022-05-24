Краснодар, 24 мая, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В Краснодарском крае 44-летний мужчина погиб в результате несчастного случая на охоте. По факту гибели человека возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по региону 24 мая.

Sledcom.ru Следственный комитет

По версии следствия, вечером 22 мая двоем мужчин, ранее не знакомые друг с другом, находились в лесном массиве в станице Бесленеевской Мостовского района на охоте на медведя. 69-летний пенсионер услышал шум и выстрелил из ружья. В результате ранение в бедро получил 44-летний мужчина, находившийся в 40 метрах от стрелявшего.

Пострадавшему оказали первую помощь, вызвали скорую, но он скончался по пути в больницу.

По данным СМИ, погибший являлся сотрудником полиции.