Москва, , 10:10 — REGNUM В Москве в отреставрированном павильоне «Микробиологическая промышленность» на ВДНХ открылся новый музей «Биотех» сообщили в пресс-службе Минобразования РФ.

ВДНХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Посетители нового музея узнают, перспективы отечественных биотехнологий и как научный подход и современные технологии помогают справиться с мировыми угрозами в сферах здравоохранения, природопользования и экономики.

В многофункциональном пространстве музея «Биотех» будут проводить образовательные и культурные мероприятия. Посетителям расскажут о прошлом, настоящем и будущем биотехнологий в России и в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, новое здание музея Кремля будет построено на Красной площади в Москве в 2022 году.

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