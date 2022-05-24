Санкт-Петербург, 24 мая, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Букет цветов любимому учителю выпускника на последний звонок в школах Санкт-Петербурга обойдется родителям примерно в 1200 рублей, подсчитали аналитики ИТ-компании «Эвотор». И это не самый дорогой букет в среднем по стране.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Букет готов

Оказалось, что больше всего на цветы учителю придется потратиться родителям Приморья, где средний ценник за букет составляет почти 1900 рублей. При этом в Москве букет выпускнику обойдется в 1796 рублей.

«Выше, чем по России, средняя стоимость букета в Иркутской области (1458 р.), в Новосибирской области (1342 р.), в Хабаровском крае (1337 р.)», — отметили аналитики.

Ниже, чем в среднем по России, средняя стоимость букета в Ростовской (1167 р.), в Самарской (1130 р.), в Калининградской (1092 р.), Кемеровской (1090 р.) областях, в Башкирии (1086 р.) и Свердловской области (1046 р.). Меньше 1000 рублей в среднем букет будет стоить выпускникам в Челябинской области (955 р.), в Пермском крае (819 р.) и в Карелии (797 р.).

«Среди популярных цветов ― гвоздики, розы, хризантемы, альстромерии, герберы, лилии, тюльпаны», — отметили в компании.

Напомним, что последний звонок во многих школах России запланирован на среду, 25 мая.