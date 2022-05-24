Ярославль, , 10:08 — REGNUM Активисты Общероссийского народного фронта проверили результаты работ по благоустройству парка Победы на Липовой горе, итогом стало обращение в прокуратуру. Об этом сообщается на сайте ОНФ.

ОНФ в Парке Победы в Ярославле onf.ru

Общественники просят проверить выполненные работы на соответствие строительным нормам и оценить действия лиц, ответственных за приемку.

Парк Победы благоустраивали по национальному проекту «Жилье и городская среда» в прошлом году. Первоначальный подрядчик ГК «Маист» не справился с работой, контракт с ним был расторгнут городскими властями по соглашению сторон. Работы доделывались глубокой осенью московским подрядчиком «Экопарк».

Общественники обнаружили, что плитка уложена неровно, некоторые участки просели, там скапливается вода.

«Мы попросили представителя муниципального учреждения, выступающего заказчиком, оценить проделанную работу по пятибалльной шкале. Он с невозмутимым видом поставил тройку. И добавил, что критичного ничего нет, ведь нечасто увидишь, когда с подобной задачей справляются на отлично. Наши активисты возмущены таким подходом», — сказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Ярославской области Оксана Каменецкая.

Проектом были предусмотрены дорожки из щебня. Однако вокруг них вместо газона грязь.

Газон onf.ru

Резиновое покрытие на детской площадке пошло буграми. Верхний слой бетонного основания лавочек местами разрушился.

Детская площадка onf.ru

«Бюджет — не благотворительный фонд помощи нерадивым строителям. Каждый рубль надо тратить с умом, тем более сейчас. Поэтому мы рассчитываем на вмешательство прокуратуры и адекватную реакцию со стороны городских властей и продолжим следить за ситуацией», — сказала Каменецкая.

Стоимость работ составила 24,4 млн рублей. Гарантия составляет три года. Активисты ОНФ призвали городские власти исправить недостатки за счет подрядной организации.

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