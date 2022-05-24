Ярославль, 24 мая 2022, 10:08 — REGNUM Активисты Общероссийского народного фронта проверили результаты работ по благоустройству парка Победы на Липовой горе, итогом стало обращение в прокуратуру. Об этом сообщается на сайте ОНФ.
Общественники просят проверить выполненные работы на соответствие строительным нормам и оценить действия лиц, ответственных за приемку.
Парк Победы благоустраивали по национальному проекту «Жилье и городская среда» в прошлом году. Первоначальный подрядчик ГК «Маист» не справился с работой, контракт с ним был расторгнут городскими властями по соглашению сторон. Работы доделывались глубокой осенью московским подрядчиком «Экопарк».
Общественники обнаружили, что плитка уложена неровно, некоторые участки просели, там скапливается вода.
Проектом были предусмотрены дорожки из щебня. Однако вокруг них вместо газона грязь.
Резиновое покрытие на детской площадке пошло буграми. Верхний слой бетонного основания лавочек местами разрушился.
Стоимость работ составила 24,4 млн рублей. Гарантия составляет три года. Активисты ОНФ призвали городские власти исправить недостатки за счет подрядной организации.
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