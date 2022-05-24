Париж, , 10:08 — REGNUM Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр встретился с представителями работодателей, чтобы определить основные направления мер, направленных на «защиту французов», передает BFM TV.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр European People's Party

Чтобы «защитить французов» и повысить покупательную способность, министр экономики напомнил деловому миру, что государство уже приняло множество мер.

Брюно Ле Мэр признает, что «работа должна позволять людям жить достойно, а у нас не совсем так».

«Реакция на инфляцию должна быть справедливой, она не может быть возложена исключительно на государство», — заявил министр экономики Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию Allianz Trade, средний рост цен в супермаркетах во Франции может составить более 8%.

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