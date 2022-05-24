Уфа, 24 мая, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Общественные слушания и публичные обсуждения по проектам генерального плана, проекта правил землепользования и застройки, проектов планировки территорий, не будут проводить в 2022 году в Башкирии. Соответствующее постановление 23 мая опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона.

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Согласно документу, общественные слушания, оповещения о проведении которых уже были опубликованы, состоятся. При этом будут отменены слушания, оповещения о проведении которых еще не опубликованы.

В пресс-службе главы Башкирии пояснили, что данное решение было принято в рамках реализации антикризисных мер по поддержке строительной отрасли.

Отмечается, что данная мера будет способствовать сохранению темпов строительства, а также позволит не допустить увеличения количества обманутых дольщиков.