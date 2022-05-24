Ростов-на-Дону, , 10:08 — REGNUM В Ростовской области выдался холодный май. По-летнему потеплеет лишь в последние дни мая. Согласно прогнозу донского климатолога, кандидата географических наук Александра Иошпы, на Дону изнуряющей жары летом 2022 года не будет.

Жара, солнце, лето Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Слишком жаркого лета не будет. По нашим подсчётам, максимальная температура будет составлять +35-36 градусов. Перехода в лето мы ожидаем уже в середине нынешней недели. Начиная с четверга пойдет значительное потепление и к выходным столбики термометров достигнут отметки в +30 градусов», — цитирует специалиста «Комсомольская правда».

Ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что в Ростовской области ожидается жаркий даже для южного региона август. Среднемесячная температура будет выше нормы, считает он.

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