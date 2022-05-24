Ростов-на-Дону, 24 мая, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Ростовской области выдался холодный май. По-летнему потеплеет лишь в последние дни мая. Согласно прогнозу донского климатолога, кандидата географических наук Александра Иошпы, на Дону изнуряющей жары летом 2022 года не будет.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Жара, солнце, лето

«Слишком жаркого лета не будет. По нашим подсчётам, максимальная температура будет составлять +35-36 градусов. Перехода в лето мы ожидаем уже в середине нынешней недели. Начиная с четверга пойдет значительное потепление и к выходным столбики термометров достигнут отметки в +30 градусов», — цитирует специалиста «Комсомольская правда».

Ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что в Ростовской области ожидается жаркий даже для южного региона август. Среднемесячная температура будет выше нормы, считает он.