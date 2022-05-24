Томск, 24 мая, 2022, 10:08 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области ликвидировали пять лесных пожаров — в Кривошеинском, Кожевниковском и Тимирязевском лесничествах. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 мая в областной администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

На сегодняшний день на землях лесного фонда в регионе действует три пожара на площади 245 га — в Асиновском, Верхнекетском и Кривошеинском районах.

Всего с начала 2022 года в Томской области потушили 174 лесных пожара на площади 4,4 тыс. га (лесная — 2,7 тыс. га).

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае на утро 24 мая зарегистрировано 32 лесных пожара на площади 19 тыс. га.

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