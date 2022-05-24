Донецк, , 10:07 — REGNUM Украинские войска открыли огонь по трём населённым пунктам Донецкой Народной Республики. Об этом 24 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дом после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

В 8:05 украинские войска открыли огонь с позиций в Красногоровке по Старомихайловке, выпущено десять гранат из АГС. Кроме того, боевики применили стрелковое оружие.

В 8:40 с позиций в Новолуганском был открыт огонь по Доломитному, выпущено 25 гранат из АГС.

В 9:15 с позиций в Дылеевке обстрелян город Горловка, туда попали два снаряда калибром 122 мм.