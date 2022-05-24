Москва, 24 мая, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Британскому правительству необходимо в кратчайшие сроки договариваться с Россией о поставках газа, переходя на новую схему оплаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал данные о том, что в Британии стремительно растет так называемая топливная бедность.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Великобритания изначально была в большей степени подвержена влиянию мирового энергетического кризиса. А события последних нескольких месяцев лишь усилили и без того неблагоприятную ситуацию, — сказал Каленов. — В конечном счете это может обернуться для Великобритании серьезными социально-экономическими последствиями: увеличением топливной бедности в разы, стремительным ростом инфляции. Британскому правительству необходимо в кратчайшие сроки договариваться с Россией о поставках газа, переходя на новую схему оплаты, пока всё это не приобрело необратимых последствий».

Кроме того, как полагает Каленов, ситуация в Великобритании должна заставить задуматься и всю остальную Европу.

«Топливная бедность вполне может охватить и другие страны, если они не изменят свою политику и будут упорно настаивать на отказе от импорта российских энергоресурсов, вводя всё новые и новые санкции против нашей страны», — сказал Каленов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов заявил, что в Великобритании продолжит расти так называемая топливная бедность и, как следствие, будет падать качество и уровень жизни населения.