Каир, 24 мая, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Власти Египта приняли решение возобновить регулярное пассажирское авиасообщение между Каиром и Саной. Об этом 24 мая сообщает Belqees.

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По данным журналистов, возобновление сообщения стало возможным благодаря действиям профильных органов ООН.

Ранее правительство Египта отказывалось от возобновления полётов в Йемен, ссылаясь на то, что документы, полученные местными жителями за годы войны, не вызывают доверия. Позднее в Каире изменили свою позицию по этому вопросу после того, как йеменская сторона гарантировала соблюдение ряда мер безопасности.

Отмечается, что 24 мая генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш позвонил главе МИД Египта Самеху Шукри и поблагодарил его за возобновление сообщения между Каиром и Саной.