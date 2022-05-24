Кабул, 24 мая, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Специальный представитель Пакистана в Афганистане Мохаммад Садик Хан заявил, что его страна приняла решение открыть ещё несколько пунктов пограничного перехода на границе с Афганистаном для облегчения торговли и пассажирских перевозок. Об этом сообщает информационное агентство «Шафакна».

Wikipedia.org Граница Афганистана и Пакистана

Садик Хан написал в «Твиттере», что первыми будут введены в эксплуатацию пункты «Арандо» между Читралом и Кунаром и «Баншахи» между Дейр-Паином и Кунаром.

Спецпредставитель добавил, что эти пункты перехода будут работать в дополнение к пяти действующим в настоящее время.

Торкхам и Спинбулдак — два основных пункта пересечения границы между Афганистаном и Пакистаном.

Большая часть товаров, ввозимых в Афганистан, проходит через пакистанские пограничные переходы. Экспорт Афганистана, включая свежие и сушеные фрукты, также поступает на мировой рынок через Пакистан.