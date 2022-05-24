Москва, , 10:05 — REGNUM Евро не будет укрепляться на фоне взаимных угроз об ограничении экспортных и импортных операций между ЕС и Россией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

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«Курс евро сильно зависит от состояния экономики еврозоны. С учетом того, что европейская экономика ещё не успела восстановиться после ковидного кризиса, сейчас она попала в подвешенное состояние из-за санкционной борьбы, — сказала Скрыль. — Никто не отрицает, что экономика еврозоны не сможет нормально функционировать без российских энергоресурсов. Поэтому на фоне взаимных угроз об ограничении экспортных и импортных операций между ЕС и Россией евро не будет укрепляться. В дополнение к текущей ситуации европейская экономика оказалась под давлением инфляционных процессов, связанных с глобальными трендами, а также рисками остановки ряда производственных процессов».

Поэтому, как полагает экономист, в ближайшей перспективе курс евро может продолжить своё падение относительно других валют.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что для спасения слабеющего евро ЕЦБ будет поднимать базовую ставку, что лишь ускорит наступление рецессии в экономике ЕС.

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