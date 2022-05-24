Рязань, 24 мая 2022, 10:13 — REGNUM Комплексный аудит работы муниципального предприятия «Управление Рязанского троллейбуса» поручил провести врио губернатор Рязанской области Павел Малков.
В Рязани действует 55 маршрутов, из них 12 троллейбусных и 17 автобусных. На муниципальное предприятие приходятся 40% всех перевозок. Несмотря на все попытки финансового оздоровления с 2018 года, УРТ вновь показало убыточность.
Павел Малков также поручил рассмотреть дополнительные возможности для обновления транспорта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».