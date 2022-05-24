Рязань, 24 мая, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Комплексный аудит работы муниципального предприятия «Управление Рязанского троллейбуса» поручил провести врио губернатор Рязанской области Павел Малков.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Троллейбус в Рязани

В Рязани действует 55 маршрутов, из них 12 троллейбусных и 17 автобусных. На муниципальное предприятие приходятся 40% всех перевозок. Несмотря на все попытки финансового оздоровления с 2018 года, УРТ вновь показало убыточность.

«Проблему надо решать. Однако перед тем, как выделять бюджетные средства, необходимо разобраться и провести комплексный аудит деятельности предприятия. Тщательно проанализировать издержки, понять эффективность расходов. Внутренние возможности должны быть использованы в первую очередь», — написал вечером 23 мая в телеграм-канале руководитель области.

Павел Малков также поручил рассмотреть дополнительные возможности для обновления транспорта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».