Москва, 24 мая, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Для спасения слабеющего евро Европейский центральный банк будет поднимать базовую ставку, однако это лишь ускорит наступление рецессии в экономике ЕС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

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«Финансовая уязвимость Европы и ее зависимость от капризов Вашингтона серьезно беспокоит европейский бизнес, который осознает доминирование Америки в мировых финансах из-за глобального распространения доллара, — сказал Ильинский. — Усилившийся в результате действий ФРС США доллар нанес мощный удар как по устойчивости евро, так и по его валютному курсу. Сегодня европейская экономика характеризуется не только рекордной инфляцией за всё время существования евро (в соединении с острейшим энергетическим кризисом и неизбежной рецессией), но и со слабеющим и высоко волатильным евро. С конца февраля 2022 года евро потерял уже 6% против доллара».

Как полагает Ильинский, решения ФРС США продолжить повышение базовой ставки должно закономерно снизить стоимость европейской валюты и к концу года она подешевеет относительно доллара.

«Несогласованные действия ФРС США, Банка Англии и ЕЦБ постепенно переводят евро в группу неустойчивых валют, — полагает профессор. — Главной резервной валютой в современном мире является доллар США, и американские власти никогда не уступят роль мирового финансового гегемона евро, который является наднациональной валютой 19 европейских стран. Слабеющий евро увеличивает расходы европейской экономики на экспорт и снижает доходы от импорта. Для спасения слабеющего евро ЕЦБ будет поднимать базовую ставку, однако это еще сильнее подтолкнет европейскую экономику к рецессии».

Таким образом, как полагает Ильинский, есть основания утверждать, что европейскую экономику ожидает стагфляция, что приведет к падению ВВП, росту инфляции и массовой безработице.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 23 мая курс евро опустился ниже 59 рублей.