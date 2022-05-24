Москва, , 10:02 — REGNUM России придется вернуть в свою жизнь идеологию, потому что без нее она не сможет воевать с США и всем Западом, которые взяли на вооружение идеологию ненависти к России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

Касательно «защитников Мариуполя», а именно нацистского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на который украинские власти делали большую ставку в пропагандистской войне, Кургинян отметил, что случилось то, что сильнее всего нанесло удар по мифу о «спартанцах» Мариуполя. Если бы они погибли, то они стали бы героями, а миф о них бы только усилился, но случилось нечто обратное.

«Ну-таки не спартанцы! И все видят, что не спартанцы! На идеологическом фронте — это огромная победа… Во-первых, мы чувствуем, что в русских, которые сейчас воюют, просыпается какой-то идеологический сверхинстинкт. Умирать же надо за что-то. Они начинают каким-то способом просто пробуждаться идеологически. И это нельзя не оформить. А во-вторых, нам предстоит воевать с этими идеологически-мотивированными странами. Прежде всего — это самая идеологически мотивированная сторона – и называется она Соединенные Штаты Америки», — заявил Кургинян.

По его словам, в этом ключе невозможно представить, чтобы идеологией России стала «нормальная жизнь», потому что совершенно непонятно, что это такое, откуда она берется. В этом смысле, России придется вернуться к не казенной, не формальной, не официозной, а глубинной идеологической новой опции, добавил Кургинян.