Соль-Илецк, Оренбургская область, 24 мая, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В Оренбургской области на территории Соль-Илецкого городского округа произошло ДТП с участием автобуса с пассажирами. Один человек госпитализирован. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП

По предварительным данным полиции, вечером 23 мая на трассе автодороги Казань — Оренбург — Акбулак на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог водитель грузовика «Ивеко» с полуприцепом выполнил обгон впереди движущегося попутно пассажирского автобуса ПАЗ, который осуществлял поворот налево, и допустил с ним столкновение. От удара автобус отбросило, и он съехал в кювет.

После столкновения автобус ПАЗ-32 054 допустил съезд с дороги в левый по ходу движения кювет. Пострадал 62-летний пассажир автобуса. Он доставлен в больницу.