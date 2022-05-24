Канберра, 24 мая, 2022, 10:06 — ИА Регнум. 24 мая премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз подтвердил, что получил письмо с поздравлениями от премьер-министра Китая Ли Кэцяна, что нарушило многолетнее дипломатическое «охлаждение отношений» между Пекином и Канберрой. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Ted86 Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

Новый премьер-министр Австралии сказал, что он «с удовольствием принял» это письмо, как и поздравления от всех многих других мировых лидеров.

«Мы отреагируем должным образом, когда я вернусь в Австралию», — сказал Альбаниз на пресс-конференции в Токио.

Когда журналисты его прямо спросили, намеревался ли он в ходе этой поездки опровергнуть утверждения оппозиции о предполагаемой мягкости лейбористов по отношению к Китаю, Альбаниз заявил, что «вдумчивые люди не восприняли эти утверждения всерьез», отметив, что использование национальной безопасности Австралии во внутриполитических целях не отвечает национальным интересам.