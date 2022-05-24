Донецк, 24 мая, 2022, 10:01 — ИА Регнум. За последние сутки в Донецкой Народной Республике семь человек получили ранения в результате обстрелов украинских войск.

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

В штабе рассказали, что в период с 08:00 23 мая до 08:00 24 мая в результате украинских обстрелов на территории республики получили ранения семь человек. Уточняется, что данные предоставлены МЧС ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки украинские войска 26 раз открывали огонь по территории ДНР.