Москва, 24 мая, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Тот факт, что РФ нарастила импорт кнопочных телефонов, не означает длительную переориентацию спроса и возврат к старым предпочтениям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Unsplash Сотовый телефон

«На показателях первой половины 2022 года сказались проблемы, связанные с подорожанием многих смартфонов, снижением платежеспособного спроса, при этом широко обсуждались проблемы с логистикой и наблюдающимся еще с 2021 года дефицитом микроэлектроники, — сказал Цыганов. — Часть брендов заявили о приостановке работы в России. В целом это ощутимо повлияло на цены и спрос на технику, в том числе на смартфоны и другие гаджеты».

Кроме того, он напомнил, что часть потребителей убеждена в том, что кнопочный телефон сложнее прослушать и тяжелее взломать.

«В ряде случаев кнопочный телефон приобретается как дополнительный с отдельным телефонным номером для конфиденциальных переговоров. Плюс к этому на популярность кнопочных телефонов влияет их простота и относительная долговечность, надежность, возможность работы на одной зарядке несколько дней и более, — сказал Цыганов. — Тем не менее значительное число жителей РФ использовали и продолжают использовать свои смартфоны для выхода в интернет, легкого оформления банковских и страховых услуг, бронирования авиа- и железнодорожных билетов, гостиниц и так далее. Популярны в РФ и работающие на смартфонах мессенджеры WhatsApp, Viber и Telegram. На гаджеты завязаны многочисленные программы лояльности. Многие увлекаются фотографией и ведением блогов, что на кнопочных телефонах сделать затруднительно или в принципе невозможно».

Поэтому, как полагает экономист, ждать, что потребители откажутся от смартфонов и умных часов, не стоит.

«Рынок будет всё активнее искать и найдет адекватное предложение для них», — подытожил Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что население РФ не станет массово отказываться от смартфонов и переходить на кнопочные телефоны.